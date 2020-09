Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Open : Barrère et Cornet qualifiés Reuters • 02/09/2020 à 00:33









US Open : Barrère et Cornet qualifiés par Adonis Vesin (iDalgo) Grégoire Barrère et Alizé Cornet rejoignent Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Adrian Mannarino et Gilles Simon au deuxième tour. Barrère a sorti ce mardi soir le Japonais Taro Daniel en quatre sets (6-3, 6-4, 3-6, 6-1) et Alizé Cornet l'Américaine Lauren Davis (6-3, 1-6, 6-0). Jérémy Chardy n'a pas fait le poids contre Andrey Rublev (14e mondial, 4-6, 4-6, 3-6), qui affrontera Barrère ce jeudi. Garbine Muguruza a été la première joueuse de la journée à valider son billet pour le tour suivant. L'Espagnole est passée entre les gouttes puisqu'elle jouait sur le court Louis-Amstrong, couvert. Andy Murray a réalisé une rencontre d'exception face à Nishioka et s'impose en cinq sets et 4 h 30 de jeu. Thiem, Auger-Aliassime, Mertens, Anisimova, Cirstea, Konta ou encore Kenin ont tous prolongé leur séjour à Flushing Meadows.

