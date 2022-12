Uruguay : Luis Suárez passe la main en Coupe du monde

Véritable héros en 2010 face au Ghana, Luis Suárez n'a rien pu faire pour éviter la sortie de piste des siens face à ce même adversaire en 2022. Pire, le buteur uruguayen symbolise plus que jamais les difficultés rencontrées par sa sélection au cours de ce Mondial.

Larmes à gauche

2 juillet 2010, FNB Stadium. À 23 ans et pour sa première Coupe du monde, Luis Suárez endosse le costume de héros national d'une Uruguay qui accède au dernier carré d'un Mondial pour la première fois depuis 1970. Douze ans plus tard, l'ancien Barcelonais symbolise à lui seul cette même, éliminée avant même les huitièmes , un stade qu'elle avait systématiquement atteint depuis l'arrivée d'en sélection. Et à chaque fois, le même adversaire : le Ghana, à jamais intimement lié à l'attaquant.Depuis ce premier épisode en 2010, les routes du Ghana et de l'Uruguay ne s'étaient plus croisées. Alors forcément, depuis que le GPS, un soir d'avril 2022, a amené les deux sélections à se retrouver au Qatar, une question brûlait les lèvres de tous les journalistes : Luis Suárez avait il des regrets ? Réponse de l'intéressé en conférence de presse , quelques heures avant cette rencontre :Et pourtant douze ans plus tard, des regrets,en a plein les valises au moment de quitter le désert qatari. Il suffisait de voir son émotion à la fin de cette partie, et même quand, depuis le banc qu'il avait rejoint à la 66, il avait compris que le succès sud-coréen éloignait définitivement lades huitièmes.

Luis Suárez in tears on the bench... #FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/8lHUzsS0nI

