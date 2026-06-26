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Uruguay-Espagne au Mexique : plus qu'un match de foot
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 15:12

Uruguay-Espagne au Mexique : plus qu'un match de foot

Uruguay-Espagne au Mexique : plus qu'un match de foot

Déjà qualifiée pour les seizièmes la Roja affronte l’Uruguay à Guadalajara, dans la nuit de vendredi à samedi (en France). Un match à haute valeur symbolique qui scelle surtout la fin d’une guerre froide diplomatique entre l’Espagne et le Mexique. Explications.

Le football unit les peuples. Alors en attendant que notre collègue Christophe Gleizes soit enfin gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, l’Espagne et le Mexique ont décidé de faire la paix. Ou plutôt de renouer des relations diplomatiques mises sur pause depuis mars 2019, et une lettre envoyée par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador au roi Felipe VI. Dans cette fameuse missive, le dirigeant latino-américain exigeait à la Couronne espagnole des excuses publiques pour les abus commis sur les populations indigènes durant la Conquista . Après avoir essuyé plusieurs refus, AMLO finit par proclamer officiellement « une pause dans les relations diplomatiques entre les deux pays » . Celle-ci a pris fin ce jeudi après-midi avec une poignée de main symbolique entre la nouvelle présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et Felipe VI au Palacio Nacional de Mexico.

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Par Javier Prieto Santos, au Mexique pour SOFOOT.com

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