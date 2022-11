Uruguay : du naze avec du vieux

Ce revers face au Portugal (2-0), l'Uruguay l'avait sûrement vu venir. La faute à un nouveau sélectionneur contesté, un effectif ayant du mal à couper le cordon avec ses monuments et donc une furieuse sensation de périmé.

Une Céleste lestée

Martin, liquette bleu ciel sur le dos, en a gros sur la patate. Alors qu'il attend son père qui traîne la patte, il ne comprend pas ce qu'est devenue son équipe. Après plus de 90 minutes front contre front avec le Portugal, laressort du stade de Lusail avec deux bosses de chameau sur le coquillard et ne compte qu'un point en deux matchs pour aucun but marqué. Les Lusitaniens, bien que bousculés et amoindris par le défi physique imposé par les Sud-Américains, ont mis en lumière tous les soucis de cette sélection.Présente pour la cinquième fois de suite dans un Mondial, mais pour la première fois depuis 12 ans sans sonÓscar Tabárez sur le banc, l'Uruguay jongle désormais entre la volonté de renouveau et son fort ancrage dans le passé. Derrière son volant, Alonso a pu changer les pneus du bolide charrua avec les gommes lisses de Darwin Nunez, Federico Valverde et Rodrigo Bentancur (23, 24 et 25 ans), mais l'ossature reste composée des trentenaires Diego Godín, Edinson Cavani ou Sebastián Coates (sachant que Cáceres, Suárez et Muslera rouillaient sur le banc). C'est classe, c'est beau, ça exalte plein de sentiments dont la nostalgie, mais avec une moyenne de 27,8 ans, les adeptes du maté pointent au septième rang des effectifs les plus âgés de cette Coupe du monde (un an de plus que le Portugal et ses "dinosaures" Pepe et Ronaldo).Diego Forlán, digne représentant de cette génération dorée qui atteignait les demi-finales en Afrique du Sud en 2010, donnait en avant-match dans l'espace médias ses impressions sur cette nouvelle vague, sans vraiment dissimuler son inquiétude., répétait le désormais consultant télé, engoncé dans son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com