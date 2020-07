Uruguay 1930, à jamais la première

Pour la première édition de la Coupe du monde organisée en Uruguay, le Mondial 1930 s'est résumé à une finale sans surprise entre les deux nations voisines et rivales.

Uruguay, l'équipe en or... olympique !

Celeste in Uruguay

" L'attaquant Francisco Panchito Varallo résumait bien dans les années 2000 ce qu'avait été l'intendance argentine foutraque de cette première Coupe du monde, elle aussi organisée et disputée à l'arrache. L'immense Estadio Centenario de Montevideo (100 000 places) où devaient se dérouler tous les matchs du tournoi fixé du 13 au 30 juillet 1930 n'était même pas achevé pour le match d'ouverture, France-Mexique !Pays hôte, l'Uruguay avait décroché en 1928 l'attribution de ce Mondial dans la perspective de célébrer en même temps son centenaire (d'où le stade Centenario). Problème : les grandes fédés européennes, peu enclines à envoyer leurs professionnels et effrayées à l'idée d'entreprendre un long et coûteux périple outre-Atlantique, se sont toutes désistées. Pauvres figurants d'un plateau bancal à 13 équipes, les quatre représentants du Vieux Continent (France, Belgique, Roumanie, Yougoslavie) partent sur le paquebot SS Conte Verde se mesurer à l'armada des Amériques : USA, Mexique, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Pérou, Argentine et Uruguay. Dès le départ, tout suspense est éventé car on sait bien que ce sont ces deux dernières, l'Albiceleste et la Celeste, qui partent largement favoris. Et les autres équipes, hormis le Brésil, peut-être, ne seront que les faire-valoir des deux finalistes des JO d'Amsterdam 1928.Aux Pays-Bas, l'Uruguay avait conservé son titre olympique de 1924 en battant l'Argentine 1-1 puis 2-1 en match rejoué. À travers le prestigieux tournoi olympique (Coupe du monde avant l'heure, de fait), l'Uruguay s'était révélée comme la plus "". Sa victoire finale de 1924 au stade de Colombes, contre la Suisse (3-0), avait soulevé un enthousiasme unanime. Journaliste et écrivain, Henry de Montherlant était tombé