Urgence climatique, féminicide... ces mots qui ont marqué 2019

Les Gilets Jaunes de 2018, le feuilleton du Brexit qui se joue depuis 2016, l'Ubérisation, le populisme, les fake news et les selfies sont toujours là. Parce qu'ils sont toujours d'actualité, ces mots des années précédentes ont encore peuplé nos phrases en 2019, tandis que le « renouveau » attendu pendant la campagne présidentielle de 2017, le « Je suis Charlie » des attentats de 2015 et le « Formidable » Stromae de 2013 racontent déjà une autre histoire. Et que dire de ces si vieux « sans dents », des « quenelles »... «Non mais, allô ? »Ces vestiges de l'époque, la linguiste et artiste Jeanne Bordeau les conserve précieusement. Voilà douze ans que cette sémiologue, à la tête de l'Institut de la qualité de l'expression, découpe, année après année dans les journaux, les titres qui nourriront ses tableaux de vocabulaire, sortes de tapisseries de Bayeux du monde contemporain (ses toiles seront exposées le 10 mars au conseil économique et social, pour 50e anniversaire de la francophonie).C'est sur la base de sa collecte, et avec le concours de deux autres experts du vocabulaire, Mariette Darrigrand et Alain Rey, que le Parisien-Aujourd'hui en France a confectionné, pour la septième année consécutive, son florilège des mots de l'année écoulée. Une cueillette verte. Verte de peurs.Urgence climatiqueRarement les spécialistes du langage ne seront tombés d'accord de façon si unanime : le dérèglement climatique et ses conséquences submergent littéralement nos discours. « C'est la première année que je relève des mots comme stress hydrique, mégafeu ou lèpre des oliviers, en plus des inondations, des algues qui envahissent les côtes... recense Jeanne Bordeau. La nature se rebelle, elle nous chasse. »En Grande-Bretagne, Oxford Dictionnaries, qui édite le dictionnaire de référence de la langue anglaise, a élu « urgence climatique » comme expression reflétant le mieux « l'humeur ou les ...