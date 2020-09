Upamecano, le crack de Valenciennes

Avant Salzbourg, avant Leipzig, avant de manger Diego Costa sur la scène européenne, il y a aussi eu Valenciennes sur le chemin de Dayot Upamecano. Deux années dans le Nord sans lesquelles le gamin d'Évreux n'aurait peut-être jamais éclos. Deux années où il a fallu gérer la dyslexie au milieu des dessins animés sur le canap' du centre de formation, où sa carrure de bœuf a éclaté aux yeux de tous et où Red Bull est venu lui donner les ailes de poursuivre son rêve en affrétant un jet à la dernière minute. Six ans plus tard, il dort à Clairefontaine et devrait connaître sa première sélection face à la Suède samedi.

Printemps 2015. Dans les couloirs du Mont Houy, le centre de formation de Valenciennes, Olivier Bijotat et Franck Triqueneaux savent pertinemment que leur poulain depuis deux ans leur glisse définitivement entre les doigts. Les deux formateurs des U16-U17 ne verront plus sur les pelouses du Nord Dayot Upamecano., en convient six ans plus tard Olivier Bijotat, là où son tandem insiste :Le VAFC est au bord du gouffre. S'il ne cède pas sa pépite enrôlée deux années plus tôt à Évreux, devenu depuis champion d'Europe des U17 avec les Bleus, le club nordiste ne passera pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com