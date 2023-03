Upamecano-Konaté, compères et paire

Il est trop tôt pour dire que l'équipe de France a trouvé sa charnière, mais la paire Dayot Upamecano-Ibrahima Konaté a marqué des points contre les Pays-Bas. Une complicité et une assurance à confirmer dès ce lundi, en Irlande.

Didier Deschamps ne l’a pas caché, il aurait aimé pouvoir compter un peu plus longtemps sur Raphaël Varane, l’un des piliers de son groupe depuis le début de son mandat et jeune retraité international à seulement 29 ans. « Je suis bien obligé de l’accepter, je l’accepte, même si dans l’idéal… » , soufflait-il la semaine dernière. Une consolation, quand même, celle de ne pas manquer de solutions dans ce secteur de jeu, où l’on trouve peut-être le réservoir le plus important actuellement. Et déjà, une paire se dégage et semble en capacité d’éteindre les éternels débats sur la charnière idéale pour les Bleus. Ce vendredi soir, le duo Dayot Upamecano-Ibrahima Konaté a marqué des points à l’occasion de leur deuxième titularisation commune en équipe de France après le match contre l’Australie (4-1) en Coupe du monde en décembre. Il ne faut pas insulter le passé auquel appartient Varane, souvent brillant, mais le présent et le futur, sans encore tirer de plans sur la comète, proposent des perspectives réjouissantes.

Ils dégagent beaucoup de force athlétique, ils sont bons dans les duels, ils ont un bon jeu de tête, de la vitesse et ils ne sont pas embêtés avec le ballon, ça fait beaucoup de qualités pour des défenseurs.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com