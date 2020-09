Upamecano, Dayot et des bas

Après avoir fêté sa première sélection samedi, Dayot Upamecano a inscrit son premier but en sélection contre la Croatie. Un coup de casque qui ne doit pas faire oublier une prestation difficile pour le défenseur de 21 ans, paralysé par les évènements et en plein apprentissage.

Pression et leçons

Quand il ne restera plus que le tableau d'affichage pour se souvenir de cette rencontre entre la France et la Croatie, Dayot Upamecano lâchera sûrement un sourire. Ce mardi soir, sur la pelouse d'une enceinte dyonisienne tristement silencieuse, le défenseur de 21 ans s'est offert une jolie relique en marquant le premier but de sa carrière internationale. 65minute : comme son modèle Sergio Ramos, le colosse du RB Leipzig prend son envol sur un corner botté par Griezmann et claque une tête piquée, touchée par Dominik Livakovi?, mais suffisante pour redonner l'avantage aux Bleus. Un grand moment pour Upamecano ? Peut-être, mais la célébration est à l'image du bonhomme : discrète. Un bref câlin à Giroud, un doigt levé vers le ciel, quelques tapes dans les mimines des copains et un sourire à peine esquissé. L'ancien gars de VA n'est pas du genre à verser dans l'exubérance. Mieux : par souci de perfectionnisme, il sait peut-être que ce premier pion le sauve d'un match complètement manqué., lâchait timidement Upamecano la semaine dernière lors de son premier point presse chez les Bleus. En l'espace de trois jours, le jeune nouveau aura surtout appris sur le terrain, disputant l'intégralité des deux rencontres face à la Suède et la Croatie (le seul du groupe dans ce cas avec Hugo Lloris). Pas de public ? Peu d'enjeu ? Cela n'aura pas empêché Upamecano de faire figure de bizut au milieu des grands. Son aventure tricolore avait commencé par une faute de cochon - qui aurait presque pu lui coûter un rouge direct - et une biscotte après seulement deux minutes de jeu, samedi soir à Solna. Elle s'est poursuivie soixante-douze heures plus tard avec une grande joie, mais aussi une prestation très médiocre contre la Croatie. Au-delà du coup de casque, Upamecano a trop longtemps bafouillé son football, affichant une fébrilité étonnante défensivement comme à la relance. Pas impérial dans les airs, ni au sol, le défenseur lipsien s'est montré beaucoup trop imprécis dans ses interventions, brouillon dans ses passes (11 pertes de balle) et naïf dans les duels (50% de gagnés).