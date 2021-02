Universités : une prime de 1.000 euros en février pour les maîtres de conférence

Pour renforcer l'attractivité des carrières scientifiques en France, la ministre de la Recherche Frédérique Vidal a décidé d'accélérer l'application de certaines mesures de la loi Recherche visant à améliorer les rémunérations et les carrières des chercheurs et enseignants-chercheurs.

La ministre de la Recherche Frédérique Vidal le 14 janvier 2021. ( POOL / THOMAS COEX )

Une prime de 1.000 euros en février pour les maîtres de conférence, un doublement du nombre de maîtres de conférence promus professeurs des universités... La ministre de la Recherche Frédérique Vidal a décidé lundi 1er février d'accélérer certaines mesures de la loi Recherche visant à améliorer les rémunérations et les carrières des chercheurs et enseignants-chercheurs en réponse à leur "engagement" face à la crise sanitaire.

"Le contexte actuel de crise est particulièrement difficile pour les étudiants mais aussi pour l'ensemble des personnels. Je veux leur dire à quel point je suis reconnaissante de leur engagement et de leur mobilisation sans failles ", a déclaré la ministre à l'occasion de l'installation du comité de suivi de l'accord majoritaire signé en octobre avec trois syndicats (SNPTES, Sgen-CFDT et Unsa) de la branche.

Signé dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR), cet accord vise à renforcer l'attractivité des carrières scientifiques en France, avec une enveloppe de près de 650 millions d'euros répartis sur sept ans, et des mesures de promotions. A la demande des syndicats signataires, le ministère a accéléré le calendrier pour que ses effets se fassent sentir plus rapidement. Les maîtres de conférences devraient ainsi voir 1.000 euros supplémentaires (via une prime) apparaître sur leur feuille de paie dès fin février , soit environ trois mois plus tôt que ce qui était prévu. "On espère que les établissements mettront en oeuvre ces revalorisations le plus rapidement possible ; l'important est que les crédits soient débloqués, et c'est le cas", a déclaré Franck Loureiro, du Sgen-CFDT.

Le ministère va en outre permettre à 800 maîtres de conférence d'être promus professeurs des universités avant la fin 2022, contre 400 initialement prévus dans l'accord. Ce "repyramidage" des carrières vise un à rééquilibrer la donne, alors que trop de maîtres de conférence se voient bloqués en fin de carrière. Il se fera sur cinq ans, au lieu de sept. "On est à 30% de professeurs pour 70% de maîtres de conférence, notre objectif c'est d'être à 60% de professeurs pour 40% de maîtres de conférence", a détaillé la ministre. "C'est une bonne nouvelle pour les maîtres de conférence", a réagi Franck Loureiro.

Le comité de suivi de l'accord du 12 octobre sera chargé de surveiller la mise en oeuvre de l'ensemble de ses dispositions, qui concernent plus de 230.000 agents.