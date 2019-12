United stoppe Mourinho et Tottenham, Leicester confirme

C'était le choc de cette 15e journée. José Mourinho et son Tottenham était de retour à Old Trafford pour y affronter Manchester United, mais Rashford a permis à son équipe de l'emporter 2 buts à 1 grâce à un doublé. Les Spurs subissent la 1ère défaite de l'ère Mourinho pendant que les Reds-Devils leur passent devant et sont aux portes du top 5. Leicester enfonce Watford (2-0), dernier au classement, et conforte sa 2e place derrière Liverpool grâce notamment à un nouveau but du meilleur buteur du championnat, Jamie Vardy (14 réalisations). La 5e place, c'est Wolverhampton qui s'en empare grâce à sa victoire 2-0 face à West Ham. Devant eux, Chelsea fait plier Aston Villa (2-1). Belle réaction après la défaite samedi contre les Hammers (2-1). Les Blues conservent leur 4e place et sont à 3 points du podium. Les Villans reculent et voient la zone de relégation se rapprocher. Dans le choc du bas de classement entre Southampton et Norwich, ce sont les Saints qui sont ressortis vainqueurs (2-1) et qui en profitent pour quitter la zone de relégation. Les Canaries pointent à la 19e place, malgré un énième but de son attaquant finlandais Teemu Pukki (8e réalisation).

