United retrouve la victoire dans la magie de Noël

Menés de deux pions et au fond du trou à la pause contre le sexy Aston Villa, les Red Devils ont tout renversé grâce à un doublé d'Alejandro Garnacho et le réveil de Rasmus Højlund (3-2). Une victoire qui fait beaucoup, beaucoup de bien.

Manchester United 3-2 Aston Villa

Buts : Garnacho (59 e & 71 e ), Højlund (82 e ) pour les Red Devils // McGinn (21 e ) & Dendoncker (26 e ) pour les Villans

Même Andre Onana, parti de l’autre bout du pré, est venu célébrer ça. Muet lors des quatorze premiers matchs de Premier League de sa carrière, malgré ses cinq réalisations en Ligue des champions cette saison, Rasmus Højlund a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur dans son nouveau championnat : à la 82 e minute, ce mardi soir à Old Trafford, il a surgi en pivot pour signer ce qu’on appelle communément « un vrai but d’attaquant » et valider la remontada de Manchester United contre Aston Villa (3-2, 82 e ) malgré les deux unités de retard à la pause. À l’image de son attaquant norvégien de 20 ans, MU s’était longtemps montré empoté mais était revenu dans le match grâce au fougueux Alejandro Garnacho (19 ans), auteur d’un doublé. Grâce à ses jeunots, United gagne de nouveau, après quatre matchs sans victoire et surtout sans but inscrit.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com