Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United et Tottenham se quittent sur un nul Reuters • 19/06/2020 à 23:42









United et Tottenham se quittent sur un nul par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de vainqueur dans le choc de cette 30ème journée de Premier League entre Tottenham et Manchester United (1-1). Pour leur retour à la compétition, les Red Devils ont été très entreprenants sur la pelouse de leur adversaire, mais les Spurs ont frappé en premier. Steven Bergwijn a ouvert le score à la suite d'une belle action individuelle à la 27ème minute. Menés mais dominateurs, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont réagi après l'entrée de Paul Pogba à l'heure de jeu. Très en jambes, l'international français a obtenu un pénalty en s'amusant dans la surface adverse. Bruno Fernandes s'est chargé de le transformer pour égaliser avant la fin de la rencontre. Au classement, Manchester est 5ème et garde 4 points d'avance sur son adversaire du soir, 8ème. United est à deux longueurs d'une potentielle place qualificative pour la Ligue des Champions.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.