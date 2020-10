Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United-Chelsea sans vainqueur, Palace cinquième Reuters • 24/10/2020 à 21:16









United-Chelsea sans vainqueur, Palace cinquième par Adonis Vesin (iDalgo) Le choc a fait plouf. Manchester United et Chelsea se sont séparés sur un match nul et vierge. Sans Martial (suspendu) mais avec les entrées de Pogba, Cavani et Greenwood, les Mancuniens ont apporté du danger grâce à Marcus Rashford sur les cages d'Édouard Mendy (35e, 41e, 90e+1), très vigilant. Les Londoniens n'ont cadré qu'un seul tir. Crystal Palace a disposé de la lanterne rouge Fulham 2-1. Riedewald (8e) et Zaha (64e) permettent à Palace de se hisser à la cinquième place de la Premier League. Cairney (90e+5) a réduit l'écart en toute fin de rencontre, après l'expulsion de son partenaire français Aboubakar Kamara (88e).

