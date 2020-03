Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United cale à Everton, les Wolves s'offrent Tottenham Reuters • 01/03/2020 à 17:48









United cale à Everton, les Wolves s'offrent Tottenham par Samuel Martin (iDalgo) De retour sur le devant de la scène Manchester United pouvait, en cas de victoire, revenir à un point de la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions occupée par Chelsea. Mais l'occasion est manquée puisque les Red Devils ont concédé le match nul à Everton (1-1). Les Toffees ouvrent très rapidement le score par l'intermédiaire de Calvert-Lewin (3', 1-0) profitant d'une grossière erreur de David De Gea. Mais comme depuis son arrivée cet hiver au club, Bruno Fernandes sauve les siens d'une frappe flottante imparable pour Pickford (31', 1-1). Le but refusé pour hors-jeu de Calvert-Lewin à la 89e minute aurait permis à son équipe de réduire l'écart avec leurs adversaires du soir à une longueur. Dans l'autre rencontre de ce début d'après-midi, Tottenham s'est de nouveau incliné de la réception des Wolves (2-3). Menés deux fois au score, les Loups ont eu la capacité mental pour rester au contact des Spurs avant que Jimenez inscrive le but de la victoire à la 73e minute. Ces derniers reviennent à hauteur des hommes de Solskjaer en laissant Tottenham à deux points derrière.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.