United Airlines choisit Airbus pour remplacer des Boeing

Un joli coup pour Airbus sur les terres de son rival Boeing ! La compagnie américaine United Airlines a annoncé mardi avoir commandé 50 appareils A321 XLR pour remplacer sa flotte de Boeing 757-200 vieillissants, qui doivent prochainement être retirés des programmes de vol. Le contrat est estimé, au prix catalogue, à 5,8 milliards d'euros. Les premières livraisons devraient débuter à partir de 2024.Pour Boeing, cette commande de l'avionneur européen est à la fois un camouflet et un aveu d'impuissance. C'est la première fois que l'entreprise de Chicago voit échapper un aussi gros marché sur ses propres terres depuis le début de la crise du 737 MAX. Depuis mi-mars, ces appareils sont cloués au sol àà la suite de deux crashs qui ont fait 346 morts. Mais surtout, Boeing a été obligé de reconnaître son retard sur Airbus concernant les avions de milieu de gamme, les moyens longs courriers mono-couloirs.Un appareil « couteau Suisse »Avec l'A321XLR, dévoilé au dernier salon du Bourget, Airbus a présenté un appareil qualifié par certains spécialistes de bon « couteau Suisse » pour les compagnies aériennes. Il leur offre la possibilité d'ouvrir de nouvelles lignes long-courriers entre des villes secondaires avec un monocouloir, moins cher, plus facile à remplir et donc plus rentable. / L'avion présente une masse au décollage de 101 tonnes (contre 97 tonnes pour l'A321 LR). Il peut transporter 180 à 200 passagers sur plus de 10 heures de vol grâce à l'ajout d'un réservoir supplémentaire.Avec une consommation inférieure de 30 % par rapport au B 757, cet avion est à la fois taillé pour les compagnies low-cost long-courrier mais aussi pour les compagnies classiques qui souhaitent développer de nouvelles lignes. C'est le cas pour United. « L'A321XLR va permettre à United d'explorer des destinations supplémentaires à desservir en Europe à partir de ses hubs de la cote est New York et Washington », a ...