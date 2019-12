Unionistes et républicains tentent de sortir l'Irlande du Nord du blocage politique

Vue du palais de Stormont, siège du Parlement et du gouvernement, à Belfast le 26 avril 2019 ( AFP / Paul Faith )

Après presque trois ans sans gouvernement local en Irlande du Nord, unionistes et républicains, censés s'y partager le pouvoir, ont cherché lundi à renouer le dialogue, voyant dans le résultat des législatives au Royaume-Uni une chance de débloquer la situation.

Dans cette province britannique, la gouvernance est partagée entre les unionistes du DUP et les républicains du Sinn Fein, en vertu de l'accord de paix du Vendredi Saint qui a mis fin en 1998 à trente ans de violences interconfessionnelles en Ulster.

Un scandale politico-financier avait fait tomber la précédente coalition gouvernementale en janvier 2017 et plusieurs séries de négociations depuis n'ont pas permis de lever le blocage. Mais après les élections de jeudi au Royaume-Uni, le contexte national et les rapports de force locaux ont changé.

"La plus grande tragédie du processus de négociations serait d'avoir (une assemblée) opérationnelle, puis qu'elle échoue", a commenté le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord, Julian Smith, en marge de l'ouverture des discussions avec les principaux partis nord-irlandais à Belfast. "L'idée de simplement colmater les brèches et d'avoir un échec dans quelques mois n'est pas la bonne", a-t-il plaidé.

"J'espère sincèrement que nous aurons une assemblée opérationnelle au début de l'année", a déclaré la cheffe du parti unioniste DUP, Arlene Foster.

- Un accord ou des élections -

Si l'exécutif n'est pas restauré au 13 janvier, le gouvernement de Londres devra convoquer des élections régionales.

L'enjeu est d'autant plus crucial que l'assemblée locale, actuellement paralysée, est censée avoir son mot à dire dans les dispositions douanières controversées visant à éviter le retour d'une frontière physique avec la République d'Irlande après le Brexit, désormais quasi assuré le 31 janvier.

Jusqu'ici, les pourparlers n'ont pas été facilités par l'alliance en 2017 du DUP avec le Parti conservateur de l'ex-Première ministre Theresa May, sans majorité à lui seul au Parlement britannique.

Le parti unioniste s'était alors concentré sur Westminster, exerçant une grande influence notamment sur les négociations du Brexit. Il a bloqué les deux accords successifs de sortie de l'UE.

Mais le scrutin législatif au Royaume-Uni a complètement changé la donne: la victoire écrasante jeudi du Premier ministre conservateur Boris Johnson le dispense de toute alliance pour "réaliser le Brexit" au 31 janvier.

Il s'agit là d'une "évolution significative", a souligné la dirigeante du Sinn Fein (ex-branche politique de l'Armée républicaine irlandaise - IRA), Mary Lou McDonald, car le DUP était happé selon elle par "le mélodrame et les dysfonctionnement autour du Brexit".

"J'espère à présent que leur attention pourra revenir chez nous et que nous pourrons lever ensemble ce qui doit être levé et combler le fossé démocratique qui existe dans la vie politique irlandaise, qui n'est pas à Londres mais à Belfast", a-t-elle déclaré lundi à la BBC.

Pour Arlene Foster, un accord doit être représentatif du fait "qu'il y a des populations divisées en Irlande du Nord et que toutes ces populations doivent avoir leur place", deux décennies après la fin des "Troubles" entre républicains majoritairement catholiques et unionistes, surtout protestants, qui avaient fait près de 3.500 morts en 30 ans.

La cheffe des unionistes du DUP Arlène Foster répond aux journalistes à Belfast, le 13 décembre 2019 ( AFP / PAUL FAITH )

Pour la toute première fois, la province a élu à Westminster plus de députés républicains (9, dont 7 pour le Sinn Fein et 2 pour les sociaux-démocrates du SDLP), partisans d'une réunification avec l'Irlande, que d'unionistes du DUP (8).

La fin de l'alliance avec les conservateurs "incitera davantage le DUP à trouver un accord avec le Sinn Fein", confirme le politologue Jamie Pow, de la Queen's University de Belfast.

Selon lui, les unionistes devront "montrer aux électeurs" qu'ils peuvent régler cette question s'ils veulent "continuer à être considérés comme compétents". Et face à d'éventuelles nouvelles élections, les deux partis -- Sinn Fein et DUP -- sont plus enclins à infléchir leur position.

La gestion des affaires courantes par Londres a déjà eu des effets très concrets. Les députés britanniques ont voté des amendements qui ont permis de libéraliser en octobre l'avortement et de légaliser le mariage homosexuel dans la province, l'alignant avec le reste du Royaume-Uni et provoquant la colère de l'ultra-conservateur DUP.

