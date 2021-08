Union européenne : retour des restrictions sur les voyages non essentiels en provenance des Etats-Unis, d'Israël et du Liban

Les Etats membres de l'UE conservent toutefois la possibilité de lever ces restrictions pour les personnes totalement vaccinées.

Un Airbus d'Air France à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, en juillet 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'Union européenne a annoncé lundi 30 août le retour de restrictions pour les voyages non essentiels vers son territoire depuis les Etats-Unis, Israël, le Liban, la Macédoine du Nord, le Monténégro et le Kosovo. Les Etats membres de l'Union européenne conservent cependant la possibilité de lever ces restrictions pour les personnes totalement vaccinées.

Cette décision a été fustigée par le lobby des compagnies aériennes aux Etats-Unis. "Les recommandations de l'Union européenne sont un pas en arrière et ont clairement déçu les compagnies aériennes américaines qui ont travaillé avec diligence pour reprendre le service translatlantique en toute sécurité", a déclaré Airlines for America. "Avec la réouverture de l'UE, les Américains se sont empressés d'acheter des billets, de faire leurs valises et de retrouver leurs proches qu'ils n'avaient pas vu depuis près de deux ans", poursuit le lobby.

De son côté, la Maison Blanche a indiqué étudier la possibilité de laisser à terme entrer les voyageurs étrangers vaccinés aux Etats-Unis. Les frontières américaines sont fermées à l'immense majorité des voyageurs internationaux, qu'ils soient testés ou vaccinés, depuis mars 2020. "Les agences du gouvernement fédéral continuent à travailler pour développer une procédure cohérente et sûre pour les voyages internationaux, ce qui inclut l'Europe", a indiqué Jen Psaki, porte-parole de l'administration Biden, lundi lors d'un point-presse. "Cela impliquera de renforcer les efforts de protection des citoyens américains, y compris en durcissant potentiellement les procédures de test pour les voyages internationaux, et cela peut aussi impliquer qu'en temps voulu les ressortissants étrangers qui viennent aux Etats-Unis soient complètement vaccinés", a-t-elle précisé.