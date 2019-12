Union européenne : «Place aux citoyens !»

Pieyre-Alexandre Anglade, député des Français établis hors de France - Benelux (LREM).« La semaine passée, après un chemin laborieux et difficile, la nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, est entrée en fonction. Cette mandature s'annonce fondamentale, tant les défis sont nombreux pour l'Europe, confrontée aux Etats-Unis et à la Chine, fragilisée par le Brexit et la résurgence des nationalismes. En France, comme ailleurs en Europe, les élections de mai dernier ont été marquées par une participation nettement plus élevée que lors des scrutins précédents. Cette mobilisation des Européens est sans doute le fruit de convictions, mais surtout celui d'une prise de conscience des enjeux majeurs qui se dessinent pour l'avenir de l'Europe et du monde. Aujourd'hui, il y a urgence à ce que nos institutions européennes répondent à l'espoir que les citoyens ont mis en elles.Mais comment délivrer l'Union de ses lenteurs et débloquer les rouages grippés qui l'ont trop souvent conduite à l'immobilisme et au repli sur soi ? La conférence sur l'avenir de l'Europe, proposée au printemps par Emmanuel Macron, est une première réponse. Elle aura pour objet de remettre en question le fonctionnement de l'Europe, ses dogmes, et de proposer un véritable contrat de refondation. Son agenda vient d'être esquissé par une feuille de route franco-allemande. Il s'agit là d'un pas décisif, signe que les dirigeants français et allemand, parfois en désaccord ces derniers mois sur le fonctionnement de l'Union, ont décidé de dépasser leurs différends pour repenser l'avenir. Mais cette conférence ne doit pas se réduire à un tête-à-tête.Seule une participation de tous renforcera la capacité de l'Europe à agir vite et efficacement dans la route qu'elle va se tracer pour l'avenir. Pour être couronnée de succès, encore faudra-t-il que cette conférence trouve des voies innovantes ...