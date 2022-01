Union européenne : les règles sur la dette publique sont "obsolètes", selon Bruno Le Maire

"Avant la crise, il y avait un écart de près de 40 points de PIB entre les membres les plus et les moins endettés de la zone euro. Il y a maintenant un écart de plus de 100% entre eux", constate le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. (Photo by Eric PIERMONT / AFP) ( AFP / ERIC PIERMONT )

Des règles "obsolètes". C'est ainsi que le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a jugé dimanche 16 janvier les règles européennes encadrant la dette publique des Etats membres.

Puis de préciser : le Pacte de stabilité et de croissance "dans son ensemble n'est pas obsolète, mais la règle de la dette publique l'est", fait-il valoir dans une interview. Pour rappel, la France a pris le 1er janvier la présidence du Conseil de l'UE.

En vertu de cette règle, la dette publique des Etats membres ne doit pas dépasser 60% de leur PIB et leur déficit ne peut pas excéder 3% de leur PIB.

"Trouver le bon équilibre"

"Avant la crise, il y avait un écart de près de 40 points de PIB entre les membres les plus et les moins endettés de la zone euro. Il y a maintenant un écart de plus de 100% entre eux", constate Bruno Le Maire.

Pour réformer le Pacte, "il y a plusieurs propositions sur la table, notamment celle d'avoir des calendriers et des objectifs différents pour chaque pays", explique le ministre.

"D'autres mettent en avant le concept (...) selon lequel il devrait appartenir aux États membres de définir les étapes et les changements nécessaires à leurs politiques économiques, qui leur permettraient de revenir à des finances saines", une piste "intéressante" pour Bruno Le Maire.

In fine, il faudra "trouver le bon équilibre entre les investissements nécessaires pour relever les défis du XXIème siècle et la nécessité de revenir à des finances publiques saines."

La fin des restrictions sanitaires d'ici la fin de l'année ?

Dans cet entretien à sept journaux européens dont le quotidien français Les Echos , il a dit espérer se débarrasser de "toutes les restrictions sanitaires" liées à la pandémie de Covid-19 d'ici la fin de l'année.

Face à la progression du variant Omicron sur le territoire national, l'exécutif français a renforcé les restrictions sanitaires fin décembre, notamment en réintroduisant des jauges pour les grands événements et en encourageant le recours au télétravail au minimum trois jours par semaine.

Au bout de deux semaines agitées, le Parlement a définitivement adopté dimanche, par un dernier vote de l'Assemblée, le projet de loi controversé instaurant le pass vaccinal à partir de 16 ans. Le gouvernement souhaite le voir entrer en vigueur au plus vite face au "raz-de-marée" du Covid-19.

Le texte a été approuvé par 215 voix pour, celles de la majorité, des deux tiers des LR et d'une minorité des socialistes.Ils ont été 58 députés à se prononcer contre, dont la gauche de la gauche, les UDI et le RN, et trois dissidents LREM. Sept députés se sont abstenus.

Deux recours différents au Conseil constitutionnel sont prévus à gauche, pour garantir le respect des "libertés fondamentales", ce qui va repousser de quelques jours la promulgation.

Les Français "attendent de nous de la hauteur" et "le sens de l’intérêt général", a pressé la ministre déléguée Brigitte Bourguignon, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran, lui-même atteint par le virus, était absent.