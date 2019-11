Union des droites : LR lance une procédure d'exclusion contre Tegnér pour clarifier sa position

Pour LR, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Le parti a beau s'en défaire, le sujet de l'union des droites - comprendre des alliances possibles, au niveau local ou national, entre la droite et l'extrême droite -, revient constamment sur la table. Récemment, le cas de Sébastien Pacull, le président de la fédération de l'Hérault qui a déjeuné le 4 octobre avec une élue RN pour parler des municipales à l'initiative de Robert Ménard, a été abordé en comité stratégique.Les cadres du parti ont également évoqué le malaise qu'a provoqué chez certains la photo du député européen LR François-Xavier Bellamy se tenant fin octobre aux côtés du maire de Béziers - encore lui -- lors d'un déplacement consacré aux inondations. « J'ai été sidéré par cette histoire », glisse l'élu de Bruxelles qui plaide une simple « conversation constructive » sur la prévention des crues. « J'ai reçu plein de textos de maires LR qui me soutiennent », se défend-il.Comme une illustration du décalage existant entre des militants et des élus locaux, dont une partie n'est pas hostile à un dialogue avec l'extrême droite et les cadres qui ne veulent pas en entendre parler. Aucune enquête d'opinion parmi les militants n'existe, mais selon un sondage Odoxa réalisé fin septembre pour Le Figaro, 57 % des sympathisants de LR se disent favorables à l'union des droites.«Tegnér n'habite pas chez nous, on va le soulager»Quelques mois avant les municipales, la direction de LR a décidé en tout cas de remaçonner la digue. Non qu'elle ait vraiment cédé : Laurent Wauquiez n'a jamais prôné une alliance avec l'extrême droite. Mais l'ancien président s'était refusé de prendre des sanctions contre ceux qui la prônaient. À commencer par le plus emblématique d'entre eux, Erik Tegnér, un militant encarté chez LR, mais proche de Marion Maréchal. Il est l'un des organisateurs de la « convention de ...