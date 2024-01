UNFP : Dénoncer les lofts et sortir du confessionnal

L’UNFP vient de lancer une procédure judiciaire dénonçant certaines pratiques malheureusement trop courantes de la part des clubs français, dont l’usage des lofts. Cette démarche illustre de manière inattendue la question du rapport entre employeurs et salariés, au-delà même du foot professionnel.

Ce mardi 16 janvier, c’est via X et contre X que l’UNFP a porté sa plainte. Une action qui n’a rien de surprenant ni de déplacé de la part d’une organisation défendant les intérêts des salariés. Le syndicat a saisi le procureur de la République de Paris en lui demandant de « bien vouloir engager des poursuites à l’encontre des auteurs et complices […] pour extorsion, tentative d’extorsion et harcèlement moral » . La liste des cas dont elle dispose se révèle assez longue et compte quelques noms prestigieux (Hatem Ben Arfa en fut le plus symptomatique), preuve que le problème ne se résume pas simplement à un conflit entre tel joueur et tel club. Toutefois, en amenant l’affaire devant les tribunaux, l’UNFP interpelle non seulement les instances du ballon rond, mais finalement la République et le pays.

Personne n’y échappe, pas même Mbappé

Cette démarche positionne en effet ce conflit autour d’une thématique qui s’est imposée depuis 20 ans aussi bien dans les prud’hommes que dans la vie quotidienne des Français : le harcèlement moral sur le lieu de travail. L’usage de loft, qui vise à marginaliser un joueur pour le conduire à accepter les exigences de son « patron » (départ, transfert, baisse de rémunération) en constitue l’outil le plus connu et médiatique. Il est si répandu et banalisé que le PSG l’avait même employé envers Kylian Mbappé, afin de prouver le retour de son « autorité » (certes largement mise en doute depuis des années).…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com