Unédic: un retour dans le vert légèrement différé (prévisions)

L'assurance chômage redeviendrait excédentaire en 2021 au lieu de fin 2020 en raison du ralentissement de la croissance, selon l'Unédic qui a légèrement revu mardi ses prévisions financières par rapport à celles publiées fin septembre.

Après 2 milliards en 2019, le gestionnaire de l'assurance chômage enregistrerait un déficit réduit à 0,7 milliard en 2020 puis connaîtrait un excédent de 2,3 milliards en 2021 et de 4,6 en 2022.

"Du fait de la décélération de la croissance et, dans une moindre mesure, d'une inflation plus basse, le retour à l'équilibre du régime interviendrait en 2021 et non fin 2020 comme anticipé en septembre", a expliqué l'Unédic dans un communiqué.

Les finances de l'Unédic sont par nature particulièrement sensibles aux fluctuations de l'économie puisque ses recettes sont en grande partie assises sur la masse salariale et ses dépenses, liées au nombre de demandeurs d'emploi.

La réforme de l'assurance chômage, qui a commencé à entrer en vigueur début novembre, amplifie le retour dans le vert puisqu'elle se traduirait par des économies nettes de 2,3 milliards entre 2019 et 2021.

L'Unédic anticipe une poursuite de la baisse du taux de chômage qui était de 8,6% au troisième trimestre.

Entre 2020 et 2022, le chômage "continuerait de décroître car, bien que ralentie, la dynamique de l'emploi total (environ +135.000 par an sur 2020-2022) serait supérieure à la croissance de la population active", prévoit l'Unédic qui table sur un taux à 7,9% fin 2022.