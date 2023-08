Une voie réservée au covoiturage sur l'A1 près de Lille expérimentée aux heures de pointe

Une voie réservée au covoiturage lorsque le trafic est dense sera expérimentée à partir de lundi sur un tronçon de l'autoroute A1 près de Lille, un des axes les plus chargés de France, a annoncé jeudi la préfecture du Nord.

Cette expérimentation prévoit que la voie de gauche soit réservée aux véhicules ayant au moins deux occupants, aux transports en commun et aux véhicules 100% électriques, sur une portion de 10 km entre Dourges et Seclin, au sud de Lille, lorsque la circulation est dense et que la limite de vitesse sur cette route est ramenée à 70 km/h.

"Le trafic routier aux portes de Lille est l'un des plus importants de France avec 200.000 véhicules par jour dans les deux sens de circulation", dont 150.000 passent sur cet axe au niveau de Seclin, souligne la préfecture.

La loi française permet depuis 2019 de réserver des voies au covoiturage, comme il en existe depuis de nombreuses années aux Etats-Unis. Plusieurs voies de ce type ont été mises en service à Lyon, Grenoble ou encore Bordeaux.

L'expérimentation de cette voie réservée "dynamique" sur l'A1 constitue une "petite révolution" des usages de la voiture, selon le préfet Georges-François Leclerc.

Actuellement, seuls 18% des véhicules circulant sur l'A1 ont au moins deux personnes à bord, a constaté Xavier Delebarre, directeur interdépartemental des routes Nord, mais il y a 15 ans, ce taux n'était que de 11%, ce qui prouve une "évolution des comportements", que cette nouvelle initiative tend à accélérer.

La nouvelle voie devrait permettre aux covoitureurs de gagner jusqu'à 7 minutes de temps de trajet sur cette portion. Le trafic y est particulièrement dense les matins entre 6H00 et 10H00, certains soirs et les dimanches après-midi.

Les conducteurs utilisant sans en avoir le droit cette voie, matérialisée par un losange sur un panneau lumineux, s'exposeront à partir d'octobre à une amende de 135 euros.

Cette initiative s'ajoute au dispositif "changer ça rapporte", voté par la Métropole de Lille en décembre. Il prévoit le versement d'un bonus aux automobilistes renonçant à rouler seuls en voiture aux heures de pointe sur les axes les plus embouteillés, notamment l'A1 et l'A23.

A l'échelle nationale, le gouvernement s'est fixé pour objectif 3 millions de trajets en covoiturage par jour en 2027, contre 900.000 aujourd'hui. Il a annoncé en décembre une prime de 100 euros pour les automobilistes se mettant au covoiturage.