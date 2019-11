Une vingtaine de sociétés de journalistes disent non au nouveau Conseil de déontologie

Lancement compliqué pour le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM). L'organe censé répondre à la crise de défiance des citoyens envers les médias suscite la propre réserve d'une partie de la profession.Une vingtaine de sociétés de journalistes et de rédacteurs ont publié ce vendredi un communiqué motivant leur refus de participer aux délibérations de cette structure, sur pied à partir du 2 décembre.La SDJ du Parisien en fait partie au même titre que l'AFP, Challenges, Europe 1, L'Express, Le Figaro, Franceinfo TV, France 3 National, France Bleu, France Info, France Inter, LCI, Mediapart, L'Obs, Le Point, TF1, La Tribune, TV5 Monde et 20 Minutes.« Une norme artificielle de déontologie »Dans un texte commun, ces associations, à différencier des syndicats professionnels, regrettent que ce projet ait été porté par le gouvernement, via une mission du ministère de la Culture. Une forme de mise au pas de la presse, estiment-ils, qui ne leur « inspire pas confiance ». Ils rappellent l'existence de chartes de déontologie - critiquées car non-contraignantes-, et leur responsabilité actuelle face à la loi. « Il appartient aux citoyens de saisir les instances existantes, notamment la justice, quand ils estiment qu'il y a faute ou dérapage », ajoutent-ils. Ils craignent aussi que la liberté de la presse et le pluralisme soient mis en danger par « une norme artificielle de déontologie ». LIRE AUSSI > L'Elysée veut choisir les journalistes qui vont suivre Emmanuel MacronPas question donc de tomber dans ce qu'il estime être « à ce stade un piège », dans un « contexte très français ». Ils font ici référence à l'hostilité réelle d'un certain nombre de responsables politiques envers la profession, mais aussi aux deux récentes lois, votées sous Macron, sur le secret des affaires et les fausses informations en période électorale.Des avis mais pas de sanctionsLes partisans de ...