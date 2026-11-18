Les dégâts après les vents violents à Boiry-Becquerelle, dans le Pas-de-Calais, le 18 novembre 2026 ( AFP / Benjamin BOULY RAMES )

Des vents violents ont endommagé une vingtaine d'habitations mardi en fin d'après-midi dans un village près d'Arras, selon la préfecture, tandis que l'alerte orange pluie-inondation concernant le Pas-de-Calais et la Somme depuis mardi soir sera étendue jeudi à la Seine-Maritime.

À Boiry-Becquerelle, un village de moins de 500 habitants au sud d'Arras, "de fortes rafales de vent ont touché 26 habitations" mardi vers 17H30, causant des dégâts de toiture. Le garage d'une habitation s'est aussi effondré, selon un bilan mercredi de la préfecture du Pas-de-Calais.

Aucune victime n'est à déplorer et une seule famille a été relogée, a souligné la préfecture.

"D'un seul coup, j'ai vu la porte s'ouvrir, des débris rentrer dans la maison, et puis j'ai vu mon vitrage qui est parti, comme si on avait balancé un missile à travers (...) C'est en sortant que j'ai vu que c'était toute la rue, c'est impressionnant", a témoigné mercredi auprès de l'AFPTV Mickaël Wagner, un habitant de 56 ans.

"J'ai 47 ans, j'ai jamais vu ça", a aussi confié Rudy Hucke, autre sinistré, en retenant ses larmes. "Quand il vous arrive ça, vous ne pouvez rien faire, il faut s'entraider entre voisins, c'est pas évident".

Par ailleurs, Météo-France a prolongé mercredi jusqu'à vendredi minuit (00H00) la vigilance orange pluie-inondation pour le Pas-de-Calais et la Somme, et ces deux départements seront rejoints par la Seine-Maritime à compter de jeudi 10H00, selon le dernier point de situation du prévisionniste.

Dans le Pas-de-Calais, une vingtaine d'habitations, éparpillées dans une petite dizaine de communes, ont connu quelques dégâts liés aux fortes précipitations. Une trentaine de personnes ont été évacuées de leur domicile ou de leur véhicule, et deux personnes âgées hospitalisées, selon un nouveau point de la préfecture mercredi soir.

Le préfet du département François-Xavier Lauch doit se rendre jeudi dans deux de ces petites communes touchées, alors que le Pas-de-Calais reste traumatisé par les inondations exceptionnelles qu'il a subies à l'automne-hiver 2023-2024.

Dans la Somme, plus de 100 interventions liées aux intempéries ont eu lieu, selon un bilan de la préfecture du département mercredi à 18H00, faisant lui aussi état de quelques inondations de domiciles et d'opérations de secours d'automobilistes. Une personne a notamment été "bloquée sur le toit de son véhicule" en raison de la montée des eaux.

À cause de la chute d'arbres sur les voies ou des caténaires, le trafic des trains régionaux a été également perturbé mercredi sur plusieurs axes comme Paris-Amiens et Amiens-Rouen en matinée, puis Douai-Cambrai (Nord) dans l'après-midi.

D'autres lignes TER avaient été interrompues dans les Hauts-de-France dès mardi matin en prévision des vents violents.