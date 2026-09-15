Une vieille connaissance nommée arbitre pour OM-PSG

François Letexier, l’arbitre au dégradé le plus soigné de France sera aux commandes du Classique de cette cinquième journée de Ligue 1 entre Marseille et le Paris Saint-Germain. La LFP a nommé à ses côtés Bastien Depechy et Wilfried Bien pour officier au VAR, tandis que Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni l’assisteront sur le rectangle vert.

Une histoire de crampons trop hauts et de victoire marseillaise

L’arbitre international n’en est pas à son premier coup d’essai, étant donné qu’il possède déjà de nombreuses rencontres entre les deux clubs à son compteur. Letexier avait été aux commandes lors de la victoire marseillaise contre le PSG lors de la Coupe de France 2023.…

ABS pour SOFOOT.com