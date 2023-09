Une victoire et de l’émotion pour le Maroc face au Burkina Faso, quatre jours après le séisme

Pas de quoi retrouver le sourire.

Quatre jours après le terrible séisme qui a frappé le pays et coûté la vie à plus de 2000 personnes, la sélection marocaine retrouvait le chemin des terrains ce mardi soir à Lens, face au Burkina Faso. Une soirée marquée par l’émotion, alors que la solidarité s’est organisée aux abords du stade avec de nombreux dons à destination des victimes. Sur la pelouse, les Lions de l’Atlas se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but d’Azzedine Ounahi, après avoir vu leur dernier match de qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations face au Liberia être reporté au vu du contexte.

LE BUT D’OUNAHI, LA PREMIÈRE PASSE D DE ADLI, LA CÉLÉBRATION C’EST JUSTE MAGIQUE 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/X2DXd5mAUV…

