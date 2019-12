Une Vénus paléolithique exceptionnellement préservée découverte à Amiens

On la retrouvera sans doute dans les manuels d'Histoire. Une minuscule statuette féminine remarquablement conservée, sculptée dans un campement de chasseurs il y a 23 000 ans, a été découverte à Amiens (Somme). Une trouvaille rarissime, qui apporte un précieux témoignage sur la société de la fin du Paléolithique.Sortie de terre cet été et révélée au public mercredi, cette nouvelle Vénus vient clore en beauté une série de 15 statuettes trouvées sur le gisement préhistorique de Renancourt, un quartier amiénois, fouillé depuis 2014. Elle se distingue des autres par son état de conservation - elle était entière - et sa qualité de finition. « Comme toutes les belles découvertes, on l'a trouvée dans les derniers jours de fouilles, sur les derniers mètres carrés » de la parcelle en question, a raconté Clément Paris, directeur des fouilles pour l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), lors d'une conférence de presse.Une rue d'Amiens à son nomQuatre petits centimètres taillés dans la craie, représentant une femme nue « stéatopyge », aux fessier, seins et cuisses hypertrophiés mais aux bras simplement esquissés, et coupée au niveau des genoux. Son visage sans trait est encadré par une coiffe finement incisée en quadrillage, au silex : un détail stylistique qui fait écho aux célèbres dames à la capuche de Brassempouy (Landes) et de Willendorf (Autriche).« Elle est magnifique ! », s'est réjoui Alain Gest, président d'Amiens Métropole, qui va baptiser une rue du quartier « Vénus de Renancourt ». « C'est le genre de document qu'on retrouvera dans les manuels scolaires », avance Dominique Garcia, président de l'Inrap.« On retrouve les canons de l'art de l'époque, ajoute-t-il. Ce qui frappe, c'est cette unité dans les représentations », identifiable dans les autres statuettes - toujours féminines - de style gravettien trouvées à travers l'Europe, des ...