Une vente d'oeuvres de Banksy au profit de l'Ukraine ciblée par une cyberattaque

Un graffiti de l'artiste britannique Banksy peint sur le mur d'un bâtiment détruit par la guerre, le 16 novembre 2022 à Gostomel, près de Kiev ( AFP / Genya SAVILOV )

Une vente en ligne d'oeuvres de l'artiste Banksy destinée à recueillir des fonds au profit de civils en Ukraine a été la cible d'une attaque informatique provenant d'adresses IP russes, ont affirmé les organisateurs.

La Legacy of War Foundation a organisé en décembre la vente de 50 sérigraphies de l'artiste britannique au prix unitaire de 5.000 livres sterling (5.660 euros), représentant une souris blanche glissant, les griffes plantées dans un carton estampillé "fragile".

La vente des oeuvres, numérotées et certifiées, était limitée à un exemplaire par acheteur.

"Le site a reçu plus d'un million de demandes (et 3.500 attaques hostiles venant d'adresses IP russes)", a indiqué la fondation sur son site internet.

Banksy avait indiqué sur Instagram que les bénéfices tirés de la vente de ces 50 sérigraphies "iront à nos amis en Ukraine".

Ils serviront notamment à acheter ambulances, générateurs, chauffages et lampes solaires pour des populations privées d'électricité et à continuer à aider des refuges à destination des femmes et de la communauté LGBTQ, selon l'association.

Mi-novembre, Banksy avait posté sur son compte Instagram une vidéo compilant ses oeuvres peintes au pochoir en Ukraine, dont celle représentant un individu portant un masque à gaz à Gostomel, confirmant ainsi en être l'auteur.

Une femme passe devant une oeuvre de l'artiste britannique Banksy peinte sur un bâtiment endommagé par la guerre, dans une rue du village de Gorenka, près de Kiev, le 16 novembre 2022 ( AFP / Genya SAVILOV )

En Ukraine, l'artiste a été en contact avec la Legacy War Foundation, dont il a vu les équipes apporter "soins, chauffages, eau, et un visage amical pour des gens en plein désespoir dans un bâtiment bombardé", a-t-il expliqué sur le site de la fondation.

"Ils m'ont aussi prêté une de leurs ambulances pour travailler", a-t-il raconté, "ce qui s'est avéré extrêmement utile quand une babouchka (grand-mère) en colère m'a découvert en train de peindre sur son bâtiment et a appelé la police".