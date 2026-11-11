Une université liée à l'armée chinoise s'est procurée des puces Nvidia en dépit des restrictions américaines

Illustration représentant le logo de Nvidia

par Eduardo Baptista

PÉKIN, 11 novembre (Reuters) - Une université chinoise étroitement liée à l'armée a ‌acquis en octobre des puces de pointe de Nvidia pour l'intelligence artificielle (IA) en dépit de sa présence sur une "liste noire" américaine, montrent des registres ​d'achats, mettant en exergue des failles dans les interdictions mises en place par Washington pour limiter l'accès de Pékin à des technologies de pointe.

Ces révélations interviennent alors que Nvidia et son directeur général Jensen Huang font déjà l'objet d'une attention accrue aux Etats-Unis pour leurs efforts de lobbying ​en faveur d'un assouplissement des restrictions sur les exportations vers la Chine et en raison d'informations selon lesquelles Huang aurait été la cible d'une opération d'espionnage de Pékin.

Jensen Huang a fait ​valoir par le passé que les ventes à destination de la Chine ⁠permettraient de préserver le leadership technologique des États-Unis et de maintenir la dépendance des clients chinois vis-à-vis de la technologie américaine.

Mais certains ‌élus du Congrès américain affirment que l'accès aux puces de pointe de Nvidia peut permettre à la Chine d'accélérer le développement de systèmes d’IA destinés à la conception d’armes, à l’analyse de renseignements et à la modernisation de ​l'armée.

Des élus républicains et démocrates du Congrès américain ‌appellent à un renforcement des contrôles sur l’accès de la Chine aux puces destinées à l'IA, prônant ⁠notamment une obligation de traçabilité des puces et une surveillance accrue des exportations.

L'Université polytechnique du Nord-Ouest, qui fait partie du groupe chinois des "Sept Fils de la Défense nationale" regroupant des universités d'élite spécialisées dans la défense, a acheté le mois dernier deux puces H200 pour un montant de ⁠874.700 yuans (123.000 dollars), selon un ‌registre d'achats publié le 21 octobre sur son site internet.

Le registre indique que ces puces ont été achetées pour ⁠son école de gestion auprès de la société Shaanxi Bosuan Network Technology, et non directement auprès de Nvidia.

L'Université polytechnique du Nord-Ouest a également ‌pu accéder cette année à des puces H200 et à d’autres puissants processeurs d’IA produits par Nvidia par le biais ⁠de cinq contrats de location de capacité de calcul auprès d'entreprises chinoises, comme le montrent des registres ⁠de marchés publics.

Aucun commentaire n'a été ‌obtenu auprès de l'Université polytechnique du Nord-Ouest. Sollicités, Nvidia et le Bureau de l’industrie et de la sécurité du département américain du Commerce, qui ​supervise les contrôles à l'exportation, n'ont pas répondu dans l'immédiat à des ‌demandes de commentaire.

Basée dans la ville de Xian, dans le nord-ouest de la Chine, l'Université polytechnique du Nord-Ouest mène des recherches liées aux avions militaires, aux missiles et ​aux satellites.

Le département américain du Commerce a ajouté l’université à sa liste noire commerciale en 2001 en raison de son implication présumée dans des activités de prolifération de missiles et de recherche militaire. Il a renforcé les restrictions en 2019, soumettant les licences d’exportation de technologies ⁠américaines contrôlées vers l’université à une politique de refus dans la plupart des cas.

Les achats de l’Université polytechnique du Nord-Ouest montrent comment les institutions chinoises ayant des liens avec l’armée continuent d’obtenir de la puissance de calcul américaine en matière d’IA par l’intermédiaire de fournisseurs nationaux, soit en achetant directement des puces, soit en louant l’accès à des serveurs qui en contiennent.

En janvier dernier, l’administration du président américain Donald Trump a commencé à autoriser certaines exportations de puces H200 vers la Chine, au cas par cas. Mais cette politique n’a pas levé les restrictions distinctes ​s’appliquant aux organisations figurant sur la "liste noire".

(Eduardo Baptista)