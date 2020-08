Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une troisième Coupe de Belgique pour le Royal Antwerp Reuters • 01/08/2020 à 22:54









Une troisième Coupe de Belgique pour le Royal Antwerp par Florian Burgaud (iDalgo) Pour la troisième fois de son histoire débutée en 1880, après 1955 et 1992, le Royal Antwerp remporte la Coupe de Belgique de football. Les joueurs d'Anvers ont débuté la rencontre du bon pied, prenant l'avantage sur un contre parfaitement mené par Lamkel Zé et conclut, dans le but vide, par l'Israélien Lior Rafaelov (25e). Si le Club Bruges a tenté de revenir au score en seconde période, Davor Matijas gardait bien les cages de l'Antwerp sacré au bout de six minutes de temps additionnel. La bande d'Ivan Leko participera à la Ligue Europa la saison prochaine à la différence de Charleroi, qui devait espérer une victoire brugeoise pour voir l'Europe dans quelques semaines. La Jupiler Pro League reprend dès la semaine prochaine !

