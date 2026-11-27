Une tempête balaie la côte Est des Etats-Unis

Une puissante tempête a perturbé jeudi la fête de Thanksgiving dans la plus grande partie de la côte Est des Etats-Unis, provoquant des coupures de courant qui ont affecté près d'un million de foyers.

Des centaines de vols ont été annulés et des milliers d'autres ont été retardés jeudi, selon le site FlightAware, alors que la tempête a charrié des vents allant jusqu'à 112 km/h.

De fortes pluies se sont abattues dans les zones côtières et les fournisseurs d'électricité ont mis en garde contre un risque plus élevé de chute d'arbres et de coupures de courant.

Plus de 908.000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi à 21h56 (02h56 GMT), selon le site PowerOutage.us.

Le service national de météorologie (NWS) a déclaré que des vents violents et de fortes marées causaient des inondations dans certaines zones à faible élévation de la côte Est.

La centième édition du défilé annuel du grand magasin Macy's organisé à l'occasion de Thanksgiving, prévue jeudi à New York, avait été reportée en raison de la tempête.

(Daniel Trotta, David Brunnstrom et Allison Lampert; version française Camille Raynaud)