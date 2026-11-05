« Une symphonie sublime » : l'Italie sous le charme de Côme

À parcourir les journaux italiens ce jeudi matin , les sentiments sont un peu partagés : il y a la colère de la défaite 4-1 de Naples à Porto. Mais l’émerveillement du pays pour la performance de Côme à Lens surpasse tout. Les Italiens sont conquis par l’équipe de Fàbregas. Les superlatifs s’enchaînent : « une symphonie sublime » et une « première d’opéra retentissante » pour la Gazzetta dello Sport ; « une soirée incroyable pour une équipe incroyable » écrit le Corriere dello Sport ; une « performance exceptionnelle » d’une « machine de guerre » selon le Corriere della Sera . Sky Sport Italia résume plutôt bien la soirée : « Il est difficile de trouver les mots pour décrire la victoire de Côme. L’équipe de Fàbregas a écrasé Lens 9-1 et est entrée dans l’histoire de la Ligue des champions » .

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LP pour SOFOOT.com