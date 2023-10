Une suspension de l'aide américaine à l'Ukraine aurait un effet "dévastateur" pour Kiev

Un soldat ukrainien dans un véhicule blindé, le 16 juin 2023 ( AFP / Anatolii Stepanov )

Les troupes ukrainiennes pourraient bientôt être à court de munitions et d'équipements si les élus trumpistes, qui pèsent de tout leur poids sur les négociations budgétaires, réussissent à couper le financement américain à Kiev, préviennent des experts.

Depuis le début du conflit en février 2022, les Etats-Unis ont promis plus de 43 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine, soit plus de la moitié du soutien total apporté par les Occidentaux.

Et les plus hauts responsables américains ont assuré à maintes reprises que le soutien militaire et humanitaire à Kiev durerait "autant de temps que nécessaire".

Or, l'opposition républicaine, poussée par un groupe d'élus de la droite dure, est parvenue samedi à faire approuver au Congrès un budget provisoire de l'administration fédérale dans lequel ne figure pas cette enveloppe, pourtant réclamée par la Maison Blanche et le Sénat.

Ce compromis, grâce auquel a été évitée une paralysie de l'administration ou "shutdown", illustre le fait qu'un tel soutien à l'Ukraine est loin d'être gravé dans le marbre.

Si cette aide venait à être suspendue, "ce serait dévastateur pour les Ukrainiens", prévient Mark Cancian, un conseiller au cercle de réflexion Center for Strategic and International Studies à Washington.

"Les troupes ukrainiennes seraient affaiblies et pourraient même éventuellement s'effondrer", estime-t-il, bien qu'il juge possible "qu'elles continuent d'être en capacité de rester sur la défensive".

Les Etats-Unis ont fourni à Kiev un large éventail d'armes -- allant de munitions classiques à des systèmes sophistiqués de défense antiaérienne ou de déminage -- afin de l'aider à mener sa contre-offensive face aux troupes russes.

"Les militaires en guerre ont besoin d'un flux constant d'armes, de ravitaillement et de munitions pour remplacer celles épuisées ou détruites", note M. Cancian.

Une suspension totale de l'aide -- ce qui selon la Maison Blanche n'arrivera pas -- n'aurait pas un impact immédiat, étant donné que des lots d'aide déjà approuvés sont encore en cours d'acheminement.

"Il faudrait sûrement attendre plusieurs semaines avant de voir des effets sur le champ de bataille", estime l'expert, et Moscou pourrait ne pas être en mesure de capitaliser sur cet affaiblissement, "les Russes (étant) assez épuisés à ce stade".

Loin des lignes de front, la fin de l'aide américaine se traduirait également par un affaiblissement des défenses aériennes ukrainiennes, équipées de divers systèmes complexes inter-opérant fournis par plusieurs pays et devant être continuellement réapprovisionnés en munitions.

Ces dispositifs jouent un rôle clé dans la protection des civils et des infrastructures ukrainiennes des nombreuses attaques russes de drones et de missiles.

- Garder "sa parole" -

"Vous ne pouvez pas simplement (...) remplacer un système par un autre s'ils fonctionnent de façon légèrement différente ou visent à répondre à différentes menaces", ajoute James Black, du centre de recherche sur la défense et la sécurité RAND Europe.

"Si vous enlevez la composante américaine, vous diminuez inévitablement l'efficacité" de l'ensemble de ce système inter-dépendant, pointe-t-il.

Des dizaines de pays, notamment européens, ont fourni de l'aide militaire à Kiev et pourraient l'accroître, mais le vide que créerait un retrait de l'aide américaine constituerait un problème majeur.

Il faudrait "un effort de plusieurs années et décennies pour que l'Europe arrive à un niveau où elle pourrait remplacer pleinement les Etats-Unis comme puissance militaire ou puissance industrielle de défense", poursuit M. Black.

Ce qui ne constitue "pas un calendrier confortable pour l'Ukraine, qui a besoin d'un soutien (...) dans les semaines et les mois à venir".

Les actions des républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, concernant l'approbation ou non de futures enveloppes, restent incertaines.

Le chef de la Chambre, Kevin McCarthy, a assuré dimanche qu'il allait "(s)'assurer que les armes soient fournies à l'Ukraine", mais a prévenu que de "gros ensembles" d'aides ne seraient débloqués qu'à condition que la sécurité à la frontière entre Etats-Unis et Mexique soit renforcée.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a appelé dans le week-end les parlementaires à respecter "l'engagement américain à fournir une aide urgente nécessaire aux Ukrainiens qui se battent pour défendre leur pays".

"L'Amérique doit être à la hauteur de sa parole et continuer à diriger", la coalition internationale d'aide à l'Ukraine, a-t-il exhorté dans un communiqué.