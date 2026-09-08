Une supportrice dénonce une agression sexuelle au Vélodrome

Lumière. Sur la plateforme Tiktok, une supportrice marseillaise présente au Vélodrome lors du match OM-Paris FC (2-3), tenu pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, a témoigné avoir été victime d’une agression sexuelle . Dans la vidéo, elle raconte avoir reçu une « trace de semence masculine ». « Je me suis sentie sale, comme une merde, » poursuit-elle.

« Faire toute la lumière »

Comme le rapporte RMC, l’OM a été informé de ces « faits particulièrement graves » . Le club phocéen « tient à apporter tout son soutien à la supportrice concernée » . Avant de prolonger : « dès qu’il en a eu connaissance, le club a pris contact avec elle et lui a proposé de l’accompagner pleinement dans ses démarches afin de contribuer à faire toute la lumière sur cette situation. » Selon l’article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.…

UL pour SOFOOT.com