Une statistique parfaite pour le trio offensif parisien

Cliniques. Auteurs de trois des quatre buts parisiens de la belle victoire en terres mancuniennes ce mercredi soir, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche partagent également une stat assez remarquable : ils ont tous les trois marqué sur leur seul tir du match, comptabilisant ainsi 100 % de réussite au tir. L’ancien Monégasque pensera tout de même à remercier Donnarumma pour la petite aide.

Des buts et des passes décisives

Du côté de Doué, la copie est encore plus parfaite, car le premier buteur du match n’a loupé qu’une seule de ses 28 passes , selon des statistiques d’Opta. On n’était pas loin d’un doublé à 100 %. Surtout qu’il est également passeur décisif pour Dembélé, qui a lui-même servi Akliouche pour le quatrième but. Un trio qui a donc bien fonctionné ce mercredi soir à Manchester.…

LP pour SOFOOT.com