Une star marocaine arrive au Bayern
Le délicieux lob contre le Brésil a eu l’effet escompté. Dans le viseur du Bayern Munich sur ce mercato estival, Ismael Saibari serait sur le point de signer en Bavière d’après Sky Sports. En négociations avec le PSV Eindhoven depuis plusieurs semaines, les dirigeants munichois auraient enfin trouvé un accord pour finaliser l’arrivée de l’international marocain jusqu’en 2031. Le montant de l’opération n’a pas encore filtré.
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