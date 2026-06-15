 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une star marocaine arrive au Bayern
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 18:57

Une star marocaine arrive au Bayern

Une star marocaine arrive au Bayern

Le délicieux lob contre le Brésil a eu l’effet escompté. Dans le viseur du Bayern Munich sur ce mercato estival, Ismael Saibari serait sur le point de signer en Bavière d’après Sky Sports. En négociations avec le PSV Eindhoven depuis plusieurs semaines, les dirigeants munichois auraient enfin trouvé un accord pour finaliser l’arrivée de l’international marocain jusqu’en 2031. Le montant de l’opération n’a pas encore filtré.

Embed t.co…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les deux statistiques folles lors du nul entre l'Espagne-Cap-Vert
    Les deux statistiques folles lors du nul entre l'Espagne-Cap-Vert
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:38 

    Grandiose. Lors du premier exploit de ce Mondial 2026, avec le match nul entre l’Espagne et le Cap-Vert (0-0), deux joueurs se sont particulièrement distingués. Le gardien des Requins bleus, Vozinha , est devenu à 40 ans le portier le plus âgé à réaliser un clean-sheet ... Lire la suite

  • Pierre Sage à Crystal Palace, c'est fait !
    Pierre Sage à Crystal Palace, c'est fait !
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:14 

    Secret de polichinelle. Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens (deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France), Pierre Sage s’est engagé, comme attendu, avec Crystal Palace ce lundi. L’ancien coach de l’Olympique lyonnais, qui remplace Oliver ... Lire la suite

  • Le Cap-Vert créé le premier exploit du Mondial face à l'Espagne !
    Le Cap-Vert créé le premier exploit du Mondial face à l'Espagne !
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:07 

    Héroïque ! Pour sa première participation à la Coupe du monde, le Cap-Vert a signé un exploit monumental, ce lundi, en tenant en échec les champions d'Europe espagnols (0-0). Chapeau. Espagne 0-0 Cap-Vert Le voilà, le premier 0-0 de cette Coupe du monde 2026. Il ... Lire la suite

  • La Tunisie vire son sélectionneur... avant de rétropédaler ?
    La Tunisie vire son sélectionneur... avant de rétropédaler ?
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:02 

    C’est tchao. Sabri Lamouchi n’est officiellement plus le sélectionneur de la Tunisie . La fédération tunisienne de football a démis de ses fonctions le technicien franco-tunisien ce lundi suite à la lourde défaite face à la Suède (5-1) pour son premier match dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank