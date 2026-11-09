Une star de Serie A sur le départ ?

KDB au cagibi ? Arrivé à l’été 2025 à Naples, Kevin De Bruyne pourrait déjà dire ciao. Il faut dire que l’ambiance dans le club napolitain n’est pas vraiment au beau fixe en ce moment : Naples stagne à la 10 e place en Serie A, à 14 points du leader, une 27 e en C1 et des embrouilles. Pendant la défaite contre Porto en Ligue des champions avant la trêve, Lorenzo Lucca et De Bryune se sont échangés des amabilités, après une frappe ratée. On passera également les déclas de Rasmus Højlund sur Massimo Allegri, son coach, après la rencontre : ( « Nous traversons une période sombre » ).

Un départ cet hiver ?

En tout cas, cette ambiance morose au sein du Napoli pourrait pousser le Belge vers la sortie, selon des informations de Il Mattino . Les Italiens indiquent même qu’il y aurait aussi eu du grabuge entre le milieu de terrain et Højlund, mais aussi avec le capitaine Giovanni Di Lorenzo. Ça commence à faire beaucoup. Devant tant d’amour, De Bruyne pourrait faire ses valises dès cet hiver . Ça permettrait ainsi au Napoli de se débarrasser d’un gros salaire, estimé à six millions annuels. Cette saison, l’ex-Citizen compte quatre buts et deux passe dé en quinze matchs.…

LP pour SOFOOT.com