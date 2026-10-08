Une star de la NBA met des sous dans l'Atletico
Une recrue de taille pour les Colchoneros . L’Atletico de Madrid a annoncé ce jeudi l’entrée de la star américaine de basket-ball Shai Gilgeous-Alexander au capital du club. « Shai Gilgeous-Alexander mise sur l’Atlético de Madrid et rejoint notre club en tant qu’investisseur », a ainsi indiqué le club espagnol sur compte X. L’ampleur de l’opération n’a toutefois pas été précisée.
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