Une société toulousaine réinvente l'hygiaphone et croule sous les commandes

Le patron d'une petite société toulousaine, qui a créé en un weekend un hygiaphone à la demande d'une amie pharmacienne, croule depuis sous les commandes et organise la production avec ses anciens concurrents, a-t-on appris vendredi auprès de l'intéressé.

"Samedi un amie pharmacienne m'a dit +je suis face a des gens testés positifs tous les jours et nous n'avons pas de masques, il faut que tu me trouves une solution+", rapporte Cédric Martin, le gérant d'une TPE de six personnes spécialisée dans la découpe laser, notamment pour le secteur aéronautique.

Cédric Martin s'est immédiatement mis à la conception d'un modèle démontable d'hygiaphone en polycarbonate. "J'ai demandé à mon fils de faire la 3D et à ma femme de préparer les flyers", ajoute ce petit patron basé à Bruguières, à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse.

Après avoir livré quelques pharmacies, le bouche à oreille puis une médiatisation a fait affluer les commandes. "Dès mardi j'ai été contacté par un groupement d'enseignes qui voulait des milliers de pièces", affirme l'entrepreneur.

Il s'est alors mis en relation avec des concurrents autour de Toulouse en leur proposant de participer à la production d'hygiaphones.

Quatre TPE participent pour le moment à cette association et Cédric Martin espère pouvoir sortir plusieurs centaines de pièces par jour alors que "les commandes affluent de toute la France".

Le modèle standard est commercialisé 95 euros HT, "un prix que l'on aurait pratiqué en temps normal", précise-t-il.