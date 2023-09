information fournie par So Foot • 16/09/2023 à 21:20

Une série historique pour l’Inter contre Milan

Reçu cinq sur cinq !

En cognant Milan lors de la quatrième journée de Serie A, l’Inter s’est offert une cinquième victoire consécutive face à son grand rival : une en Supercoupe d’Italie, deux en championnat et deux en Ligue des champions. Du jamais vu, dans l’histoire de ce derby ! Mais attention : de son côté, Milan a déjà aligné six succès consécutifs entre mai 1946 et avril 1948. Un record, pour cette opposition.…

FC pour SOFOOT.com