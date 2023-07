Une semaine sur les marchés : le recap du 24 au 28 juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 24 juillet

CAC 40 : -0,07% à 7.427,31 points et 2,2 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Début de semaine au ralenti pour l'indice français qui, après avoir passé le plus clair de la séance en territoire négatif, limite finalement bien la casse avec un repli symbolique de 0,07%. La semaine s'annonce chargée entre décisions de la Fed et de la BCE et nombreuses publications d'entreprises. Wall Street, de son côté, ne s'en est pas laissé compter avec une progression de 0,52% du Dow Jones, onzième séance positive d'affilée et un plus-haut depuis 15 mois.

Valeur en vue

Les investisseurs ont saluté la publication des résultats semestriels de Plastic Omnium par une hausse de 2,91%, toutefois plus faible que celle enregistrée en début de séance. Sur les six premiers mois de son exercice, l'équipementier automobile a publié un résultat net part du groupe en repli de 4,1% à 100 millions d'euros, mais une marge opérationnelle en progression de 16,9% à 210 millions, "tirée par les activités historiques et une gestion agile et dynamique des coûts". Le groupe a confirmé ses objectifs annuels.

Mardi 25 juillet

CAC 40 : -0,16% à 7.415,45 points et 2,5 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

2e séance de repli à Paris alors que les publications de résultats d'enterprises se multiplient. De l'autre côté de l'Atlantique, ce n'est pas la même ambiance, et le Dow Jones a signé une 12e séance de hausse dans l'attente confiante des résultats des géants de la tech Alphabet et Microsoft après la clôture. Et puisqu'on parle de confiance, les dernières statistiques en la matière sont éloquentes puisque que la confiance du consommateur américain a atteint 117 en juillet, au-dessus des attentes et à un pic de deux ans...

Valeur en vue

Elior n'était pas dans son assiette avec une chute de 12,2%.En cause, un profit warning qui n'a pas été très bien digéré par les investisseurs. Le spécialiste de la restauration collective dit désormais tabler sur une marge d'Ebita ajusté à environ 1% alors qu'il ciblait auparavant le bas de la fourchette de 1,5 à 2%. "L'inflation semble ne plus progresser mais demeure cependant élevée. Nos marges sont par ailleurs impactées temporairement par des coûts de démarrage plus importants que prévu sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective, en Italie et en France", a déclaré Daniel Derichebourg, le PDG d'Elior.

Mercredi 26 juillet

CAC 40 : -1,35% à 7.315,07 points et 3,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le temps continue d'être plutôt morose et s'est même dégradé ce mercredi. La faute à une certaine prudence avant la réunion de la Fed mais aussi à des résultats d'enterprises qui ont déçu sur le CAC 40 et le SBF 120. C'est notamment le cas d'EssilorLuxottica, LVMH ou encore Eurofins Scientific. Plombé par ses valeurs phares, l'indice français ira flirtera même avec les 2% de baisse avant de se reprendre sur la fin. La Fed pourtant n'a pas vraiment réservé de surprise, avec une nouvelle hausse de 25 points de base de son taux directeur. Les marchés américains ont terminé la séance en ordre dispersé : Le Dow Jones a gagné 0,23% à 35.520,12 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,12% à 14.127,28 points. Les valeurs technologiques ont connu des fortunes diverses après la publication de leurs comptes. Microsoft et Snap ont viré dans le rouge tandis qu'Alphabet s'est adjugé près de 6%.

Valeur en vue

Ca alors ! L'étoile du luxe serait-elle en train de pâlir ? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire mais LVMH finit la séance en repli de 5,15%, le plus marqué du CAC 40. Pourquoi, pourrait-on se demander alors que les ventes du groupe de luxe ont augmenté de 17% au deuxième trimestre à 21,21 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle courante de 27,4% au premier semestre et un résultat net en hausse de 30% à 8,48 milliards. Il faudrait vraiment faire la fine bouche pour se plaindre. Mais, de fait, certains analystes sont déçus : ainsi selon JPMorgan, les résultats sont solides mais les bénéfices sont légèrement inférieurs aux attentes, tout comme la croissance de la division mode et maroquinerie, au coeur des activités de LVMH. "L'ambiance mondiale n'est pas dans le 'revenge buying' qu'on a connu en 2021 et 2022, donc on parle de normalisation plutôt que d'autre chose", a déclaré aux journalistes Jean-Jacques Guiony, le directeur financier de LVMH. Est-ce que le cours très bien valorisé de LVMH va s'ajuster avec cette normalisation ? L'avenir le dira...

Jeudi 27 juillet

CAC 40 : +2,05% à 7.465,24 points et 4,5 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Première séance de hausse qui illumine quelque peu la semaine. Les investisseurs ont chaleureusement accueilli les résultats semestriels positifs de Saint-Gobain (+4,58%), STMicroelectronics (+8,91%) et BNP Paribas (+2,98%). Par ailleurs, les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique ont procédé à une hausse de 25 points de base de leurs taux directeurs, conformément aux attentes. Bien qu'elles restent prudentes quant à de futures hausses de taux, certains investisseurs estiment qu'elles pourraient maintenir leurs taux inchangés en septembre.

Valeur en vue

Journée compliquée pour Teleperformance, le leader mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client, a réalisé une contre-performance de 16,89%. Le groupe a annoncé la révision à la baisse de son objectif de croissance des revenus pour l'année en cours, cette décision semble être en réponse à un environnement macroéconomique difficile qui prévaut au second semestre. Initialement, l'entreprise avait escompté une croissance de son chiffre d'affaires à données comparables, excluant les "contrats Covid", comprise entre 8% et 10%, cependant, elle les situe désormais dans une fourchette de +6% à +8%.

Vendredi 28 juillet

CAC 40 : -0,07% à 7460,05 points et 1,6 milliards d'euros échangés (15h40 Actualisation à venir)

Le fait du jour

À mi-séance de cette dernière journée, la bourse de Paris se trouve à l'équilibre après avoir été en territoire négatif pendant toute la matinée. Les investisseurs lâchent prises à l'issue d'un déluge de résultats d'entreprises plutôt mitigés et aux nouveaux resserrements des politiques monétaires américaine et européenne.

Valeur en vue

Dans la continuité des résultats d'entreprise, Capgemini voit son titre chuter de 6,49% pour le moment. A l'issue d'un premier semestre solide avec des ventes en hausse d'environ 7% à 11,4 milliards d'euros, le groupe technologique français a présenté ses résultats révélant un ralentissement plus important que prévu de sa croissance organique au deuxième trimestre. Malheureusement, le groupe ne prévoit plus d'atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs de croissance pour 2023, mais maintient tout de même ses prévisions d'une croissance de son chiffre d'affaires entre 4% et 7% à taux de change constants, une marge opérationnelle de 13% à 13,2% et un flux de trésorerie organique d'environ 1,8 milliard d'euros pour 2023. Par ailleurs, Capgemini a annoncé un investissement massif de 2 milliards d'euros sur 3 ans dans l'Intelligence Artificielle.

