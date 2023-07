information fournie par So Foot • 24/07/2023 à 16:11

Une saison à trois stades et sans abonnement pour l’US Concarneau

Sortez le GPS et le calendrier.

Les supporters de l’US Concarneau vont décidément vivre une saison compliquée en Ligue 2. En plus du stress engendré par les quatre descentes en National, ils vont devoir se déplacer à travers la Bretagne pour encourager le promu. L’accueil au stade Guy-Piriou n’étant effectivement pas possible, en raison de travaux pour le mettre aux normes de la LFP, les Thoniers vont donc jouer leurs matchs à domicile dans les enceintes du Roudourou (Guingamp), de Francis-Le Blé (Brest) et du Moustoir (Lorient).…

