Une rue David Bowie inaugurée à Paris

Inauguration d'une rue portant le nom du musicien rock britannique David Bowie, dans le 13e arrondissement de Paris, le 8 janvier 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La ville de Paris a dévoilé lundi la plaque de la rue David Bowie, dans le 13e arrondissement, au jour du 77e anniversaire du musicien de légende décédé en 2016, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Vive le rock, vive la pop, vive David Bowie et vive Paris !", a lancé Jérôme Coumet, le maire de l'arrondissement, en dévoilant la plaque nominative, aux côtés de proches de l'artiste, dont la créatrice Agnès B., qui l'a habillé "pendant 25 ans".

La famille de David Bowie était, elle, retenue à New York, a expliqué Jérôme Soligny, ami et biographe français du chanteur.

De nombreux admirateurs étaient présents, dont "une centaine" de membres du fan club "Bowie France", a précisé à l'AFP l'une d'entre eux, Karine, 52 ans, sac à main bardé du drapeau britannique en travers de la poitrine. "On est émus, honorés" de cet hommage, témoigne celle qui a assisté à 14 concerts de son idole.

Cette initiative a été lancée par Jérôme Coumet, fan de Bowie, qui avait obtenu l'approbation du conseil de Paris en février 2020 pour baptiser une rue au nom de la star.

Aucun nom de célébrité n'a été retiré pour faire place à David Bowie, la voie, longue d'environ 50 mètres, ayant été créée dans le cadre de la refonte du quartier, près de la gare d'Austerlitz.

Le dévoilement de la plaque devait être suivi d'une soirée d'hommage à la mairie du 13e arrondissement et accompagné d'une exposition de photos et de peintures, "conçue et imaginée par Geoff MacCormack, photographe, et George Underwood, artiste peintre, amis de jeunesse de l'artiste", a indiqué Jérôme Coumet sur X. L'exposition se tient aussi à la mairie, jusqu'au 14 janvier.

C'est à Paris que David Bowie "a déclaré sa flamme à Iman", son épouse, "sur un bateau-mouche", a raconté Jérôme Soligny. La culture théâtrale d'avant-garde française a eu une influence sur le style visuel de l'artiste. Il a également repris les chansons francophones "Amsterdam" et "Ma Mort" de Jacques Brel.

Décédé le 10 janvier 2016 d'un cancer du foie, il aurait eu 77 ans lundi. Propulsé en 1969 par le tube "Space Oddity", David Bowie compte parmi ses chansons et albums phares "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", "Aladdin Sane", ainsi que des succès commerciaux comme "Let's Dance" et "China Girl".