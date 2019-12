Une Rouennaise tente le tour du monde en 670 marathons

Le sport a toujours fait partie de la vie de Marie Leautey. Cette quadra rouennaise court encore chaque jour dans les parcs de Singapour, sa ville d'adoption. Depuis son enfance, la consultante financière veut se lancer un défi physique d'ampleur : « Montrer que tout est possible. Lever les barrières qui sont dans nos têtes, tout en allant à la rencontre des autres ».Comme seulement six autres avant elle (NDLR : Jasper Olsen en 2005 et 2012, Rosie Swale Pope en 2008, Tom Dennis en 2013, Tony Mangan en 2014, Kevin Carr en 2015 et le Normand, recordman du monde Serge Girard en 2017), Marie Leautey s'est lancée le 6 décembre du Cap Roca (Portugal) pour un tour du monde en 670 marathons sur la base de la World Runner Associations (WRA).26 232 km à travers les 5 continentsPour valider son exploit, coordonnées GPS à l'appui, elle doit courir à travers les cinq continents et effectuer 26 232 km en totale autonomie, sauf sur trois zones que sont les déserts australiens, des Etats-Unis et des Andes. « J'ai tracé mon parcours à travers 21 pays que je ne connais pas, avec un maximum de sécurité. Je vais courir chaque matin six jours sur sept pendant deux années. Le reste de la journée, j'irai à la rencontre des autochtones et visiter. Je m'entraîne pour cela depuis plusieurs années », s'enthousiasme la sportive qui est passée récemment à Rouen pour se ressourcer auprès de sa famille, avant le grand départ.Mais, Marie Leautey ne court pas que pour elle. « Je vais être l'ambassadrice de l'ONG Women for Women International, qui vient en aide aux femmes dans des zones reculées ou en conflit. Tout au long du parcours, je défendrai à chaque occasion leur travail et je tenterais de récolter 1 dollar par kilomètre », détaille-t-elle.La Rouennaise sera aussi chaque mois en contact avec des scolaires dans le cadre d'un projet pédagogique. « Nous serons en contact via ma chaîne YouTube, Lootie Run. Ils pourront me poser les ...