Une reprise sous le signe du mal nécessaire pour le championnat d'Allemagne

Ce week-end, la Bundesliga reprend ses droits dans une ambiance quelque peu timorée après deux mois et demi d'interruption. L'occasion de faire un petit point sur ce qu'il s'est passé outre-Rhin, pendant ce long confinement.

L'Allemagne, le bon élève qui se fait taper sur les doigts à la maison

Le cœur et la raison

Il s'appelle Heiko Herrlich, et vous ne le connaissez pas. Pas si le football allemand ne vous passionne que depuis l'annonce officielle de la reprise de la Bundesliga le 6 mai dernier, en tout cas. Heiko Herrlich a été nommé entraîneur d'Augsbourg le 10 mars 2020, soit deux jours après la dernière journée de championnat jouée dans son intégralité. Depuis, le football allemand, comme (presque) partout ailleurs, a été confiné avant que la Ligue n'autorise les différents clubs professionnels à reprendre progressivement l'entraînement.Heiko Herrlich aurait donc dû se réjouir que le jour J arrive enfin, d'autant plus que ses joueurs sont empêtrés dans les profondeurs du classement avec un match crucial à disputer face à Wolfsburg. Mais Heiko Herrlich ne verra finalement pas son banc, pour son baptême du feu. Et pour cause, le technicien est sanctionné pour avoir brisé la quarantaine imposée à tous les effectifs une semaine avant la reprise en quittant l'hôtel dans lequel Augsbourg était installé... pour aller s'acheter du dentifrice, et de la crème pour les mains. Une annonce faite en toute décontraction pendant la dernière conférence de presse d'avant-match et un dernier couac venu enrayer une machine pourtant bien huilée, mais qui ne cesse de continuer à diviser les forces en présence outre-Rhin.Fallait-il en effet recommencer, même à huis clos, la compétition alors que le spectre du Covid-19 continue de peser sur la terre entière ? Oui, selon les organisateurs de la Bundesliga. Rapidement rejoints par les différents présidents de clubs, lesquels pointaient le risque de se retrouver en grand danger financier en cas d'arrêt définitif de la saison. Pourtant, du côté de la base - celle des athlètes, et de leurs encadrants -, le son de cloche est parfois quelque peu différent. Comme si les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com