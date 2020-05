Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une reprise de la Serie A en juin ? Reuters • 13/05/2020 à 21:07









par Matthieu Cointe (iDalgo) Une assemblée de la Ligue italienne s'est réunie ce mercredi pour discuter des relations avec les diffuseurs et évoquer une date pour une possible reprise de la Serie A. Les clubs de l'élite italienne ont voté en grande majorité pour une reprise du championnat le samedi 13 juin. Mais le chemin est encore long avant que cette date soit validée. Le gouvernement doit d'abord accepter la reprise de l'entraînement collectif pour toutes les équipes à partir du 18 mai puis donnera son dernier mot sur la compétition. Si la Serie A reprend bien le 13 juin, les matchs se joueront tous les 3 ou 4 jours jusqu'au 2 aout, avec des pauses prévues pour la Coupe d'Italie.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.