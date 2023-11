information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 17:17

Une rencontre en Ukraine interrompue par une alerte aérienne

Commencé à 14 heures, ce lundi à Zhytomyr, le choc du championnat ukrainien entre le Polissya Zhytomyr, deuxième, et le Kryvbass Kryvyï Rih, premier, a été interrompu dès la quatrième minute, à cause d’une alerte au raid aérien sur le territoire. Un bombardier russe aurait décollé de sa base, entraînant cette alerte.

Welcome to Ukrainian football during wartime 😡😢…

