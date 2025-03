Une quinzaine de morts dans des frappes en Ukraine, Zelensky appelle à des sanctions

Un incendie provoqué par une frappe à Dobropillia, dans l'est de l'Ukraine, le 8 mars 2025 ( STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / Handout )

Des frappes russes ont fait au moins quatorze morts et blessé des dizaines de personnes dans l'est et le nord-est de l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, selon les autorités du pays, le président Volodymyr Zelensky appelant à de nouvelles sanctions contre Moscou.

"De telles frappes montrent que les objectifs de la Russie restent inchangés", a écrit le président ukrainien sur Telegram.

"Il est donc très important de continuer à tout faire pour protéger la vie, renforcer notre défense aérienne et durcir les sanctions contre la Russie", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump avait menacé vendredi la Russie de nouvelles sanctions si elle ne cessait de "pilonner" l'Ukraine, ravagée par plus de trois ans de guerre.

Donald Trump, dont le pays a fourni à Kiev une aide militaire cruciale, veut que le conflit se termine au plus vite. Ces dernières semaines, il a tendu la main à Vladimir Poutine tout en multipliant les critiques contre Volodymyr Zelensky.

Malgré les menaces de sanctions, il a assuré vendredi que Vladimir Poutine "veut mettre fin à la guerre" en vantant sa "bonne relation" avec lui.

- "Apocalypse" -

Les frappes meurtrières se sont poursuivies en Ukraine.

Au moins 11 personnes ont été tuées à Dobropillia, ville de la région orientale de Donetsk, selon les services de secours.

Trente personnes, dont cinq enfants, ont en outre été blessés, selon Volodymyr Zelensky.

Samedi matin, les murs de béton noircis d'immeubles étaient constellés de centaines d'impacts de fragments de bombes à sous-munitions, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Irina Kostenko, habitante de 59 ans, a été blessée à la main par un éclat de verre. Les frappes sont régulières à Dobropillia, mais celles-ci tenaient de l'"apocalypse", témoigne-t-elle.

En sortant de son immeuble, elle dit avoir vu sa voisine "allongée par terre, morte, recouverte d'un draps".

"C'était très, très effrayant. Je n'ai pas les mots pour le décrire", explique Irina Kostenko, qui dit avoir pris des sédatifs pour pouvoir calmer sa tension.

Olena, 53 ans, a elle découvert son appartement en ruines au matin. Cette éducatrice, dont le mari est au front, affirme avoir décidé de fuir sa ville après ces explosions "épouvantables".

Trois autres personnes ont été tuées dans une attaque distincte à Bogodoukhiv, dans la région de Kharkiv (nord-est), a indiqué Oleg Synogoubov, chef de l'administration militaire régionale.

La Russie a lancé au total deux missiles et 145 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Le ministre de la Défense russe a de son côté annoncé avoir intercepté 31 drones ukrainiens dans la nuit.

Une attaque de drone a visé la raffinerie de Kirichi, dans la région de Leningrad, a indiqué Alexandre Drozdenko, gouverneur de la région.

"La structure externe de l'un des réservoirs a été endommagée par la chute de débris", a-t-il indiqué sur Telegram.

- "Plus facile" -

Les menaces de nouvelles sanctions américaines contre la Russie vendredi étaient arrivées après une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.

Le président américain Donald Trump a cependant déclaré qu'il trouvait "plus facile" de traiter avec la Russie qu'avec l'Ukraine dans le cadre des efforts pour mettre fin à la guerre, quelques jours avant des pourparlers prévus en Arabie saoudite entre négociateurs américains et ukrainiens.

Washington a aussi "temporairement suspendu" l'accès de l'Ukraine à son imagerie spatiale, a annoncé vendredi un porte-parole de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGI).

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, avait déjà confirmé mercredi que la transmission de renseignements à l'Ukraine avait été gelée.

Pour l'armée ukrainienne, les renseignements américains sont aussi importants que le matériel militaire dans la lutte contre l'offensive russe.

Donald Trump avait ordonné lundi une pause dans l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine, après sa spectaculaire altercation la semaine dernière avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce dernier a de son côté de nouveau réclamé l'instauration dans un premier temps d'une trêve des frappes aériennes, voyant dans la dernière salve une nouvelle preuve du peu de disposition de Moscou pour la paix.

Pour faire face au désengagement américain sur le continent, les 27 dirigeants européens ont donné jeudi leur feu vert au plan de la Commission européenne, baptisé "Réarmer l'Europe", qui vise à mobiliser 800 milliards d'euros pour augmenter les capacités de défense.